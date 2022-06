Castrì di Lecce: 75enne trovato morto in casa, legato e incappucciato Rinvenimento della donna delle pulizie (Di sabato 11 giugno 2022) Il corpo è stato trovato dalla donna delle pulizie stamattina. L’anziano esanime era legato ad una sedia e incappucciato. Indagano i carabinieri. Si ipotizza una rapina nella notte all’origine di quello che si prospetta come un omicidio, nella casa di Castrì di Lecce. L'articolo Castrì di Lecce: 75enne trovato morto in casa, legato e incappucciato <small class="subtitle">Rinvenimento della donna delle pulizie</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 11 giugno 2022) Il corpo è statodallastamattina. L’anziano esanime eraad una sedia e. Indagano i carabinieri. Si ipotizza una rapina nella notte all’origine di quello che si prospetta come un omicidio, nelladidi. L'articolodiin proviene da Noi Notizie..

