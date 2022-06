(Di sabato 11 giugno 2022). Si sarebbe tuffato da un ponte, senza più riemergere. Nonostante l’aiuto del, che a sua volta si sarebbe gettato in acqua per cercare di aiutarlo. Secondo le primissime informazione, è quanto è successo intorno alle alle 16,30 di sabato pomeriggio a Cividino di, dove un ragazzo di 30 anni, C.P., originario del paese, ha perso la vita annegando in un canale vicino al fiume Oglio. Il dramma si è consumato in via Santuario. Sul posto due ambulanze, l’elicottero del 118, i sommozzatori intervenuti da Treviglio e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato recuperato e portato a riva, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Seguono aggiornamenti.

Pubblicità

webecodibergamo : Il dramma oggi pomeriggio -

BergamoNews.it

La XXXIII edizione del Festival internazionale "In viaggio con la musica" prosegue sabato 11 giugno, ore 21, nella chiesa di San Giuseppe a Quintano in provincia di Bergamo con un concerto del Trio ...... residenti in una palazzina al quartiere De Gasperi a Palazzolo, situato in via Romana, a pochi passi dal confine con. Ad avere la peggio sono madre e figlio, residenti nell'... Castelli Calepio, 30enne muore annegato sotto gli occhi del padre Castelli Calepio L’allarme verso le 16,30 di sabato 11 giugno nella zona di via Santuario, nella frazione di Cividino. Dramma nel pomeriggio di sabato a Castelli Calepio, nella frazione Cividino: un u ...Un uomo di trent’anni è morto annegato, a Castelli Calepio, in via Santuario, attorno alle 16.30 di sabato 11 giugno 2022. Sono le prime informazioni frammentarie su quella che, allo stato, è una disg ...