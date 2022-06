Casoria | torneo di calcio finisce nel sangue | giovane pestato negli spogliatoi

Pubblicità

NotizieFrance : Casoria, lite al torneo amatoriale di calcio: poi il pestaggio negli spogliatoi - mattinodinapoli : Casoria, lite al torneo di calcio amatoriale: scatta il pestaggio negli spogliatoi - corrmezzogiorno : #Napoli Lite al torneo amatoriale di calcio: poi il pestaggio negli spogliatoi - anteprima24 : ** Lite in campo durante un torneo amatoriale, poi scatta il pestaggio ** - MaryBoom21 : RT @frankneapolitan: La saga del Torneo Triangolare continua, Giuannin e ‘o foggian hanno tweet pronti nel cassetto in caso la Corte UE dov… -

una partita di undi calcetto amatoriale è finita nel sangue. Nella serata di giovedì, intorno alle 22, un giovane è stato brutalmente pestato dai giocatori della squadra avversaria ...Prima una lite in campo , durante unamatoriale, poi un pestaggio negli spogliatoi. È accaduto giovedì scorso, a, in provincia di Napoli. Il match era in corso quando è scoppiata una prima lite. Sono intervenuti anche i ...«Siamo un gruppo di bravi ragazzi, tra di noi c’è chi studia e chi lavora e siamo veramente scossi del fatto che una serata di sport deve tramutarsi in qualcosa di aberrante». A Fanpage.it esordisce c ...Prima una lite in campo, durante un torneo amatoriale, poi un pestaggio negli spogliatoi. È accaduto giovedì scorso, a Casoria, in provincia di Napoli. Il match era in corso quando è scoppiata una ...