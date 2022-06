Caso Morata, la Juventus offre Kean: la risposta dell’Atletico (Di sabato 11 giugno 2022) La Juventus insiste per riprendere Morata, l’attaccante spagnolo è approdato in prestito biennale nell’estate del 2020, l’Atletico Madrid ha detto no allo scambio con Moise Kean. La strada degli scambi non convince l’Atletico Madrid che vuole dalla Juventus 35 milioni di euro per cedere Morata a titolo definitivo. Allegri vuole l’attaccante spagnolo, autore nell’ultima stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Lainsiste per riprendere, l’attaccante spagnolo è approdato in prestito biennale nell’estate del 2020, l’Atletico Madrid ha detto no allo scambio con Moise. La strada degli scambi non convince l’Atletico Madrid che vuole dalla35 milioni di euro per cederea titolo definitivo. Allegri vuole l’attaccante spagnolo, autore nell’ultima stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

