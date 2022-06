Caso Ecuador, la Fifa respinge il ricorso del Cile: niente Mondiali per l’Italia (Di sabato 11 giugno 2022) Nessun ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022, ora è ufficiale. La Fifa ha archiviato il procedimento nei confronti dell’Ecuador: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David Castillo Segura in 8 partite di qualificazione. L’impiego del calciatore non ha violato il regolamento. Bocciato quindi il ricorso del Cile, che puntava a subentrare nel tabellone dei Mondiali 2022 e indirettamente fine delle speranze virtuali anche per l’Italia. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport i lfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) Nessun ripescaggio delaidi Qatar 2022, ora è ufficiale. Laha archiviato il procedimento nei confronti dell’: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David Castillo Segura in 8 partite di qualificazione. L’impiego del calciatore non ha violato il regolamento. Bocciato quindi ildel, che puntava a subentrare nel tabellone dei2022 e indirettamente fine delle speranze virtuali anche per. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport i lfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...

