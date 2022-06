Caso Angela Celentano, oggi avrebbe compiuto 29 anni: l’appello dei genitori (Di sabato 11 giugno 2022) anni di indagini, ricerche, ipotesi, supposizioni, piste internazionali. Nulla è servito per ritrovare Angela Celentano che oggi, 11 Giugno 2022, avrebbe compiuto 29 anni. La famiglia della bambina scomparsa sul monte Faito il 19 agosto 1996, quando aveva appena 3 anni, non si è mai rassegnata a non vederla più e oggi ne celebra il ricordo nella speranza che possa un giorno tornare a casa. In questi giorni, come riportato anche da Chi l’ha visto, i genitori di Angela hanno deciso di promuovono una campagna sui gruppi social frequentati da chi cerca le proprie origini. Che dire? La loro speranza di ritrovarla viva non si spegne neanche a distanza di anni. ( dopo le ... Leggi su tvzap (Di sabato 11 giugno 2022)di indagini, ricerche, ipotesi, supposizioni, piste internazionali. Nulla è servito per ritrovareche, 11 Giugno 2022,29. La famiglia della bambina scomparsa sul monte Faito il 19 agosto 1996, quando aveva appena 3, non si è mai rassegnata a non vederla più ene celebra il ricordo nella speranza che possa un giorno tornare a casa. In questi giorni, come riportato anche da Chi l’ha visto, idihanno deciso di promuovono una campagna sui gruppi social frequentati da chi cerca le proprie origini. Che dire? La loro speranza di ritrovarla viva non si spegne neanche a distanza di. ( dopo le ...

