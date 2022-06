Caserta | oltre un milione per tre istituti superiori della provincia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ammessi ulteriori finanziamenti per trescolasticidi Terra di Lavoro, per un importo complessivo di 1.050.000 euro, a seguitograduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, relativamente ai finanziamenti del PNRR destinati alla costruzione o al rinnovo delle palestre scolastiche. Gliscolasticiinteressati sono i seguenti: Liceo Scientifico “Garofano” di Capua, per un importo di 350 mila euro; Liceo Classico “Nevio” di S. Maria Capua Vetere, per un importo di 350 mila euro; Liceo Scientifico “Quercia” di Marcianise, per un importo di 350 mila euro. “Con questi ulteriori fondi, assegnati nell’ambito dei finanziamenti PNRR per la costruzione o il rinnovo delle palestre ...