Caro benzina, Biden contro Exxon: “Quest’anno ha guadagnato più soldi di Dio. Inizi ad investire e pagare le tasse, grazie” (Di sabato 11 giugno 2022) Anche gli Stati Uniti, pur essendo diventati con il fracking grandi produttori di idrocarburi, fanno i conti con fortissimi rincari della benzina. Aspetto a cui gli automobilisti Usa, complici le elevate cilindrate medie, sono decisamente sensibili. Con l’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, il prossimo novembre, prezzi alla pompa ormai vicini ai 5 dollari a gallone (3,7 litri) e inflazione ai massimi da 40 anni rappresentano un gigantesco rompicapo per il presidente Joe Biden. Che venerdì non ha nascosto l’irritazione nei confronti delle grandi compagnie: Exxon ha “guadagnato più soldi di Dio Quest’anno. Faremo sì che tutti conoscano i suoi profitti. Inizi a investire e pagare le sue tasse, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Anche gli Stati Uniti, pur essendo diventati con il fracking grandi produttori di idrocarburi, fanno i conti con fortissimi rincari della. Aspetto a cui gli automobilisti Usa, complici le elevate cilindrate medie, sono decisamente sensibili. Con l’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, il prossimo novembre, prezzi alla pompa ormai vicini ai 5 dollari a gallone (3,7 litri) e inflazione ai massimi da 40 anni rappresentano un gigantesco rompicapo per il presidente Joe. Che venerdì non ha nascosto l’irritazione nei confronti delle grandi compagnie:ha “piùdi Dio. Faremo sì che tutti conoscano i suoi profitti.le sue, ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di spe… - MaxFerrari : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… - arcoberici : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… - EllenaGiancarlo : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… - GrimoldiPaolo : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… -