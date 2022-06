Carburanti alle stelle, settore distrutto. Rivolta dei trasportatori al Sud (Di sabato 11 giugno 2022) Il gasolio che sfonda quota 2 euro al litro spaventa e fa infuriare i trasportatori d'Italia: dai camionisti agli Ncc, dai benzinai ai taxi, tutti concordi sulla «speculazione» dietro al caro-prezzi. Meno sul come gestire l'ennesima partita dei ristori di Stato. Al Sud sarà rischio Rivolta, prevede Pasquale Russo, segretario generale della Conftrasporto: «Siamo assaliti dalle telefonate - dice a LaPresse l'esponente della sigla che raccoglie 30mila imprese del trasporto merci su strada oltre a compagnie marittime e ferroviarie e registriamo di nuovo, soprattutto nelle zone del Meridione, un aumento della tensione che non escludiamo possa riportare a blocchi spontanei». Ad attaccare a testa bassa è Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. Il governo «fermi ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Il gasolio che sfonda quota 2 euro al litro spaventa e fa infuriare id'Italia: dai camionisti agli Ncc, dai benzinai ai taxi, tutti concordi sulla «speculazione» dietro al caro-prezzi. Meno sul come gestire l'ennesima partita dei ristori di Stato. Al Sud sarà rischio, prevede Pasquale Russo, segretario generale della Conftrasporto: «Siamo assaliti dtelefonate - dice a LaPresse l'esponente della sigla che raccoglie 30mila imprese del trasporto merci su strada oltre a compagnie marittime e ferroviarie e registriamo di nuovo, soprattutto nelle zone del Meridione, un aumento della tensione che non escludiamo possa riportare a blocchi spontanei». Ad attaccare a testa bassa è Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. Il governo «fermi ...

