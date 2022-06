Caos nel governo sulle mascherine alla maturità, Costa smentisce il ministro Bianchi: “Vanno tolte” (Di sabato 11 giugno 2022) Scoppia il Caose nel governo con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, sulle mascherine agli esami di maturità, contraddice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. A dieci giorni dagli esami, in calendario dal 22 giugno, la confusione regna sovrana. “Devono svolgersi senza mascherina. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno”. Così il sottosegretario alla Salute in un’intervista al Corriere della Sera. Il sottosegretario Costa chiede di togliere le mascherine alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Scoppia ile nelcon il sottosegretarioSalute Andreache,agli esami di, contraddice ildell’Istruzione Patrizio. A dieci giorni dagli esami, in calendario dal 22 giugno, la confusione regna sovrana. “Devono svolgersi senza mascherina. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno”. Così il sottosegretarioSalute in un’intervista al Corriere della Sera. Il sottosegretariochiede di togliere le...

