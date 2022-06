Canoa | Europei slalom | De Gennaro argento nel K1

(Di sabato 11 giugno 2022) Praga, 11 giu. - (Adnkronos) - Giovanni Desi ripete nella prima prova di Coppa del Mondo diin corso a Praga, in Repubblica Ceca, conquistando la medaglia d'. A due settimane di distanza dal secondo posto aglidi Liptovsky Mikulas, il bresciano torna sul podio del K1 tra le porte del canale di Troja. Il carabiniere di Roncadelle comincia la sua discesa con attenzione per poi accelerare nel finale, chiudendo con il tempo di 96.49, a soli 95 centesimi dalla vetta. Purtroppo un tocco di palina alla porta 14 gli preclude la vittoria ma gli permette comunque di salire sul podio alle spalle dell'oro sloveno Peter Kauzer,a Rio 2016, che ha chiuso con il tempo di 95.54. Medaglia di bronzo per lo svizzero Martin Dougoud in 97.28. Nella stessa gara ...

