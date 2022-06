Can Yaman ha conquistato la Sardegna: le sue parole dopo il premio ricevuto (Di sabato 11 giugno 2022) Can Yaman in Sardegna: l’attore torna sui social per condividere un pensiero speciale per la nuova esperienza condivisa con tantissimi fan Can Yaman è un brillante attore dal cuore d’oro. E’ amatissimo da intere generazioni ed è sempre più impegnato con nuovi progetti e iniziative solidali. L’attore ad autunno tornerà sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5 con la fiction “Viola come il mare” ed inoltre sta progettando nuovi eventi anche con la sua associazione “Can Yaman for Children”, progetti rivolti ai più piccoli. I fan sono entusiasti di seguirlo e ammirarlo per tutte le belle ed inedite avventure. Leggi anche –> dayane mello una dedica affettuosa per una persona speciale noi siamo una cosa sola Le parole dell’attore e modello turco… Nelle ultime ore l’attore e modello è sbarcato in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) Canin: l’attore torna sui social per condividere un pensiero speciale per la nuova esperienza condivisa con tantissimi fan Canè un brillante attore dal cuore d’oro. E’ amatissimo da intere generazioni ed è sempre più impegnato con nuovi progetti e iniziative solidali. L’attore ad autunno tornerà sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5 con la fiction “Viola come il mare” ed inoltre sta progettando nuovi eventi anche con la sua associazione “Canfor Children”, progetti rivolti ai più piccoli. I fan sono entusiasti di seguirlo e ammirarlo per tutte le belle ed inedite avventure. Leggi anche –> dayane mello una dedica affettuosa per una persona speciale noi siamo una cosa sola Ledell’attore e modello turco… Nelle ultime ore l’attore e modello è sbarcato in ...

Pubblicità

361_magazine : - DfFrancesca75 : RT @Stefani29974118: #Repost @/tizianarocca __ Can Yaman ospite al #FilmingItalySardegnaFestival @/filming.italy #CanYaman #FilmingItaly… - Stefani29974118 : #Repost @/tizianarocca __ Can Yaman ospite al #FilmingItalySardegnaFestival @/filming.italy #CanYaman… - CClub1989 : Sosteniamo le nuove iniziative della Can Yaman for Children acquistando la nuova limited edition di Mania. Vai sul… - sira1960gateta1 : RT @Gemma_OnlyCY: Le visualizzazioni le vogliamo VISUALIZZARE?..... CAN YAMAN numero 1 sempre #CanYamanFISF22 #FilmingItalySardegnaFestival… -