Calciomercato Verona, il pupillo dei tifosi può finire in Premier League (Di sabato 11 giugno 2022) Il Verona può dare il via ad un asse di mercato infuocato con la Premier League. In Inghilterra parte l’asta per il top player. L’Hellas Verona è pronto alla rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club scaligero, dopo l’addio di Igor Tudor, abbraccerà l’ex Udinese Gabriele Cioffi. Col nuovo allenatore ed il nuovo direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Ilpuò dare il via ad un asse di mercato infuocato con la. In Inghilterra parte l’asta per il top player. L’Hellasè pronto alla rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club scaligero, dopo l’addio di Igor Tudor, abbraccerà l’ex Udinese Gabriele Cioffi. Col nuovo allenatore ed il nuovo direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@GenoaCFC I Su #Vasquez non solo la @OfficialUSS1919 ma anche l'@HellasVeronaFC - serieAnews_com : ?? #Simeone può finire in #PremierLeague dopo la buona stagione all'#HellasVerona: #Arsenal e #WestHam lo puntano - serieB123 : SerieB Parma, sirene estere per l’obiettivo: la situazione - RaffyAutiero : RT @il_legge: #calciomercato #lazio: non trova alcun riscontro l’interesse per #Simeone. Il #Cholito, dopo il riscatto dal #Cagliari, dovre… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Verona, è Henry l'ultima idea di Marroccu per il reparto offensivo -

Verona, due club di Premier su Simeone Commenta per primo Secondo quanto riportato da AS , il Verona riscatterà Simeone dal Cagliari durante la prossima settimana , per poi monetizzare sulla sua cessione. Su di lui, oltre alla Juve ci sono West Ham, Arsenal e alcuni club di Liga . Calciomercato Napoli, Ostigard bloccato, Soler nuova idea per il centrocampo In difesa è stato bloccato il norvegese Ostigard dopo l'intessa col Brighton per 4 milioni, a centrocampo il preferito " in caso di uscite " è Barak del Verona. Sullo sfondo, tra gli altri, anche ... Calcio Hellas A Badia, la Juve batte l’Inter Sui campi dell’istituto Caenazzo-Bronzin di Badia Polesine, sede dell’Usd Badia calcio, si è svolto il combattutissimo quadrangolare di calcio a cinque tra le tifoserie di Inter, Milan, Hellas Verona ... Javorcic: “Spero di seguire le orme di Tudor e Juric” Gli allenatori dell’Hellas Verona fanno scuola, o almeno questo è quanto emerge dalla conferenza di presentazione del nuovo tecnico del Venezia, Ivan Javorcic. Croato di Spalato, l’ex allenatore del ... Commenta per primo Secondo quanto riportato da AS , ilriscatterà Simeone dal Cagliari durante la prossima settimana , per poi monetizzare sulla sua cessione. Su di lui, oltre alla Juve ci sono West Ham, Arsenal e alcuni club di Liga .In difesa è stato bloccato il norvegese Ostigard dopo l'intessa col Brighton per 4 milioni, a centrocampo il preferito " in caso di uscite " è Barak del. Sullo sfondo, tra gli altri, anche ... Calciomercato, per l'attacco il Verona pensa ad Henry Sui campi dell’istituto Caenazzo-Bronzin di Badia Polesine, sede dell’Usd Badia calcio, si è svolto il combattutissimo quadrangolare di calcio a cinque tra le tifoserie di Inter, Milan, Hellas Verona ...Gli allenatori dell’Hellas Verona fanno scuola, o almeno questo è quanto emerge dalla conferenza di presentazione del nuovo tecnico del Venezia, Ivan Javorcic. Croato di Spalato, l’ex allenatore del ...