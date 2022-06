Calciomercato Napoli, gli azzurri tornano su Broja: c’è una novità (Di sabato 11 giugno 2022) Il reparto offensivo azzurro subirà diversi cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo la partenza di Lorenzo Insigne in direzione Toronto, anche Matteo Politano sembra deciso ad andare via. Mertens, invece, non ha ancora raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto con il Napoli che ora si sta guardando attorno. Mercato Napoli Armando Broja (Getty Images) Uno dei nomi più volte accostato agli azzurri è quello di Armando Broja, attaccante del Chelsea che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Southampton. Nelle scorse settimane, la possibilità di vedere l’attaccante classe 2001 vestire la maglia azzurra era legata all’eventuale cessione di Victor Osimhen, ma adesso la situazione pare cambiata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Il reparto offensivo azzurro subirà diversi cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo la partenza di Lorenzo Insigne in direzione Toronto, anche Matteo Politano sembra deciso ad andare via. Mertens, invece, non ha ancora raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto con ilche ora si sta guardando attorno. MercatoArmando(Getty Images) Uno dei nomi più volte accostato agliè quello di Armando, attaccante del Chelsea che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Southampton. Nelle scorse settimane, la possibilità di vedere l’attaccante classe 2001 vestire la maglia azzurra era legata all’eventuale cessione di Victor Osimhen, ma adesso la situazione pare cambiata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

