Calciomercato Milan: Pobega vicino al rinnovo fino al 2027 (Di sabato 11 giugno 2022) . Il centrocampista vicino al prolungamento Tommaso Pobega corre verso il rinnovo con il Milan. Come riportato da Daniele Longo infatti, il centrocampista rossonero prolungherà l'accordo coi rossoneri, con adeguamento, entro la fine del mese di giugno. Il rinnovo fino al 2027 però non certifica la permanenza a Milanello: Pobega potrebbe infatti rientrare nella trattativa col Torino per Bremer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

