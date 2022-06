Calciomercato Juventus, ecco il regista: offerta irrinunciabile (Di sabato 11 giugno 2022) Non solo la mezzala; sul mercato, la Juventus cerca anche un regista e, nelle ultime ore, sembra essere stato individuato il profilo ideale. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti dove la società bianconera deve intervenire con maggiore forza; oltre alla mezzala, con il compito di portare un numero importante di gol e assist, la Juventus probabilmente necessità anche di un regista che possa sapere dettare ritmi e tempi di gioco. Se nel primo caso il nome di Pogba è sicuramente il più caldo e la dirigenza ha fiducia sul buon esito dell’operazione, per la regia non si hanno ancora le idee chiare anche se, dalle ultimi indiscrezioni, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto. LaPressePartiamo con il dire come, la sensazione, è che per il regista bisogna prima capire cosa farà Arthur; ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 giugno 2022) Non solo la mezzala; sul mercato, lacerca anche une, nelle ultime ore, sembra essere stato individuato il profilo ideale. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti dove la società bianconera deve intervenire con maggiore forza; oltre alla mezzala, con il compito di portare un numero importante di gol e assist, laprobabilmente necessità anche di unche possa sapere dettare ritmi e tempi di gioco. Se nel primo caso il nome di Pogba è sicuramente il più caldo e la dirigenza ha fiducia sul buon esito dell’operazione, per la regia non si hanno ancora le idee chiare anche se, dalle ultimi indiscrezioni, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto. LaPressePartiamo con il dire come, la sensazione, è che per ilbisogna prima capire cosa farà Arthur; ...

