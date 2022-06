Calciomercato Inter: valutato anche Demiral per sostituire Skriniar (Di sabato 11 giugno 2022) . Il difensore turco può essere un’alternativa L’Inter sta monitorando la situazione di Demiral, di proprietà della Juventus ma attualmente all’Atalanta. I bergamaschi potrebbero riscattarlo per 20 milioni di euro, ma nulla è ancora deciso. Presto potrebbe arrivare anche il club nerazzurro, il quale ha visto nel turco un profilo ideale per sostituire Milan Skriniar, corteggiato dal Psg in queste ultime ore. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . Il difensore turco può essere un’alternativa L’sta monitorando la situazione di, di proprietà della Juventus ma attualmente all’Atalanta. I bergamaschi potrebbero riscattarlo per 20 milioni di euro, ma nulla è ancora deciso. Presto potrebbe arrivareil club nerazzurro, il quale ha visto nel turco un profilo ideale perMilan, corteggiato dal Psg in queste ultime ore. A riportarlo è.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

