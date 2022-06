Pubblicità

Il Primato Nazionale

... italo - americano anche lui guardacaso, che sarebbe il proprietario con la sua società, ma che di vicinanza non ci pensa minimamente a restare a vivere a Milano o, no, metterà uno che stia ...... si sono presi una pausa da Milanello e. Qualche giorno sotto il sole di Ibiza , assieme alle loro consorti. Un'isola dove però storicamente ilha trovato in passato terreno ... Calciomercato e dintorni: verso la nuova Serie A (prima parte) C'è molta curiosità tra gli operatori di mercato per capire se Pirlo porterà con lui qualche volto noto del campionato di Serie A Sembra un claim per il turismo verso Istanbul e dintorni, in realtà è ...Titoli di coda tristi per una storia calcistica meritevole di ben altro epilogo. I dettagli da Ciro Venerato per Rai Sport.