Calcio: Vlahovic, 'vivo per il gol, se non segno mi sento svuotato' (Di sabato 11 giugno 2022) Torino, 11 giu. - (Adnkronos) - "È un qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente, quindi, quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato. Se segno, invece, mi sembra di volare, mi sento al settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l'hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti i costi vivere ancora quell'emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo". Così l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic al magazine 'Icon' in uscita il 14 giugno. "Mi dedico al Calcio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, quando vado a casa cosa faccio? Guardo partite di Calcio! Le guardo per divertirmi, per rilassarmi, ma anche per imparare e migliorare. Noto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Torino, 11 giu. - (Adnkronos) - "È un qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente, quindi, quando non provo questa emozione, dopo la partita mia terra,. Se, invece, mi sembra di volare, mial settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l'hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti i costi vivere ancora quell'emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui". Così l'attaccante della Juventus Dusanal magazine 'Icon' in uscita il 14 giugno. "Mi dedico al24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, quando vado a casa cosa faccio? Guardo partite di! Le guardo per divertirmi, per rilassarmi, ma anche per imparare e migliorare. Noto ...

