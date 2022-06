Calcio: Nations League, Inghilterra-Italia 0-0 alla fine del primo tempo (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Inghilterra-Italia, match valido per il gruppo 3 della Lega A di Nations League, in corso di svolgimento al Molineux Stadium di Wolverhampton. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match valido per il gruppo 3 della Lega A di, in corso di svolgimento al Molineux Stadium di Wolverhampton.

Pubblicità

SkySport : Nations League, il calendario delle partite di oggi #SkySport #NationsLeague #InghilterraItalia - TV7Benevento : Calcio: Nations League, Inghilterra-Italia 0-0 alla fine del primo tempo - - fanpage : #InghilterraItalia è un'occasione d'oro per gli azzurri e il cammino in #NationsLeague - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Inghilterra e Italia in ginocchio prima del match - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Inghilterra e Italia in ginocchio prima del match -