Calcio, Nations League 2022: l’Ungheria ferma la Germania sull’1-1, pari rocambolesco tra Olanda e Polonia (Di sabato 11 giugno 2022) Non solo Inghilterra-Italia: oggi sabato 11 giugno si sono svolte ben dieci partite valevoli per la UEFA Nations League, mettendo l’una di fronte all’altra in match, in alcuni casi, molto equilibrati le Nazionali appartenenti ai rispettivi gruppi della competizione continentale. Partiamo dal gruppo C1, che ha visto affrontarsi Isole Faroe e Lituania da un lato (con i padroni di casa che si sono imposti per 2-1 sui lituani) e, dall’altro, Lussemburgo e Turchia: partita gestita con tranquillità dai turchi e vinta per due reti a zero, con il nerazzurro Hakan Calhanoglu che ha sbloccato il match su Calcio di rigore e Serdar Dursun che a un quarto d’ora dal termine ha blindato la vittoria con la rete dello 0-2. Vittoria di misura 1-0 per la Romania ai danni della Finlandia nel gruppo B3, mentre nell’altro match del ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Non solo Inghilterra-Italia: oggi sabato 11 giugno si sono svolte ben dieci partite valevoli per la UEFA, mettendo l’una di fronte all’altra in match, in alcuni casi, molto equilibrati le Nazionali appartenenti ai rispettivi gruppi della competizione continentale. Partiamo dal gruppo C1, che ha visto affrontarsi Isole Faroe e Lituania da un lato (con i padroni di casa che si sono imposti per 2-1 sui lituani) e, dall’altro, Lussemburgo e Turchia: partita gestita con tranquillità dai turchi e vinta per due reti a zero, con il nerazzurro Hakan Calhanoglu che ha sbloccato il match sudi rigore e Serdar Dursun che a un quarto d’ora dal termine ha blindato la vittoria con la rete dello 0-2. Vittoria di misura 1-0 per la Romania ai danni della Finlandia nel gruppo B3, mentre nell’altro match del ...

