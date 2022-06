Calcio, Nations League 2022: buon pareggio in trasferta per l’Italia contro l’Inghilterra. Azzurri sempre in testa al girone (Di sabato 11 giugno 2022) Termina con un pareggio a reti bianche in quel di Wolverhampton la sfida tra Inghilterra e Italia valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio maschile. Risultato importante e positivo per la banda di Roberto Mancini che, complice il risultato in parità di Ungheria-Germania, resta al comando del gruppo 3 della Lega A a metà del guado (mancano tre incontri) con un punto di margine sui magiari, due sui tedeschi e tre sui vice-campioni d’Europa in carica. Prima palla gol del match che capita dopo 2 minuti sui piedi di Frattesi, impreciso però col destro in diagonale sull’ottimo assist di Pellegrini. La reazione inglese non si fa attendere e Mount colpisce la traversa al 9? dopo la deviazione di un attento Donnarumma. Grandissima chance azzurra al 25?, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Termina con una reti bianche in quel di Wolverhampton la sfida tra Inghilterra e Italia valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA-2023 dimaschile. Risultato importante e positivo per la banda di Roberto Mancini che, complice il risultato in parità di Ungheria-Germania, resta al comando del gruppo 3 della Lega A a metà del guado (mancano tre incontri) con un punto di margine sui magiari, due sui tedeschi e tre sui vice-campioni d’Europa in carica. Prima palla gol del match che capita dopo 2 minuti sui piedi di Frattesi, impreciso però col destro in diagonale sull’ottimo assist di Pellegrini. La reazione inglese non si fa attendere e Mount colpisce la traversa al 9? dopo la deviazione di un attento Donnarumma. Grandissima chance azzurra al 25?, ma ...

