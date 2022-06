Calcio: Lovato infortunato, lascia il ritiro U.21 (Di sabato 11 giugno 2022) Il difensore si era fatto male contro la Svezia ROMA - Paolo Nicolato perde Matteo Lovato in vista della sfida di martedì contro l'Irlanda, decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei Under 21. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Il difensore si era fatto male contro la Svezia ROMA - Paolo Nicolato perde Matteoin vista della sfida di martedì contro l'Irlanda, decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei Under 21. ...

Il difensore, infortunatosi nel corso della gara con la Svezia di giovedì, non ha ancora recuperato dall'infortunio.