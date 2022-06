Calcio: il rammarico di Pessina, 'potevamo vincere, nostre le occasioni più nitide' (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - "Non c'erano ruoli ad un certo punto in campo. Loro sono abituati a questo Calcio, noi abbiamo retto bene. potevamo vincere, abbiamo avuto occasioni più nitide". Così Matteo Pessina ai microfoni di Rai Sport dopo il pari per 0-0 con l'Inghilterra in Nations League. "Nel primo tempo abbiamo trovato più sbocchi, nel secondo hanno tenuto più palla. Dovevamo essere più lucidi per farli correre. Stiamo lavorando su questo e la voglia c'è perché abbiamo fatto una grande partita", aggiunge il centrocampista azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - "Non c'erano ruoli ad un certo punto in campo. Loro sono abituati a questo, noi abbiamo retto bene., abbiamo avutopiù". Così Matteoai microfoni di Rai Sport dopo il pari per 0-0 con l'Inghilterra in Nations League. "Nel primo tempo abbiamo trovato più sbocchi, nel secondo hanno tenuto più palla. Dovevamo essere più lucidi per farli correre. Stiamo lavorando su questo e la voglia c'è perché abbiamo fatto una grande partita", aggiunge il centrocampista azzurro.

Pubblicità

BrunoGalvan85 : @PolliceAzzurro @sscnapoli Il rammarico aumentò perchè poi quel Vicenza fece una grandissima Coppa delle Coppe. All… - infoitsport : Calcio: Rovella risponde a Gustavsson, pari con rammarico per gli azzurrini in Svezia - zazoomblog : Calcio: Rovella risponde a Gustavsson pari con rammarico per gli azzurrini in Svezia - #Calcio: #Rovella #risponde - TV7Benevento : Calcio: Rovella risponde a Gustavsson, pari con rammarico per gli azzurrini in Svezia - - Canix70 : RT @CiceroGianka: @PresMoratti Almeno Bonucci andò in una squadra di calcio seria non in una merda.. non è tradimento ma rammarico per non… -