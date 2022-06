Calcio: Dimarco, 'dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo tanto da dimostrare' (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. - (Adnkronos) - "Sono contento della prestazione. Penso che abbiamo fatto una grande gara contro un avversario difficile. dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo tanto da dimostrare". Lo dice il difensore della Nazionale italiana Federico Dimarco dopo il pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra in Nations League. "abbiamo avuto tante occasioni, di cui due/tre clamorose. L'importante però è non aver subito reti -aggiunge il giocatore dell'Inter a Rai Sport-. abbiamo anche saputo soffrire, fa parte della mentalità italiana, stare tutti dietro compatti e ripartire. Oggi però abbiamo anche giocato bene". Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. - (Adnkronos) - "Sono contento della prestazione. Penso chefatto una grande gara contro un avversario difficile.superchéda". Lo dice il difensore della Nazionale italiana Federicodopo il pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra in Nations League. "avuto tante occasioni, di cui due/tre clamorose. L'importante però è non aver subito reti -aggiunge il giocatore dell'Inter a Rai Sport-.anche saputo soffrire, fa parte della mentalità italiana, stare tutti dietro compatti e ripartire. Oggi peròanche giocato bene".

