Brunori si sposa due giorni prima di Palermo-Padova | la fuga per il matrimonio scatena reazioni

Il Palermo è stato protagonista di una stagione entusiasmante nel campionato di Serie C, in particolar modo il rendimento ai playoff è stato di altissimo livello. L'ultimo ostacolo verso la Serie B è rappresentato dal Padova, domenica si disputerà la gara di ritorno della finale. Matteo Brunori si è dimostrato un grande calciatore ma è salito alla ribalta anche per un motivo particolare: la fuga per un… matrimonio. Il calciatore si è sposato con Dalila e per rispondere alla promessa ha lasciato Palermo. L'italo-brasiliano ha preso un aereo per raggiungere la provincia di Urbino, il matrimonio si è celebrato al Castello di Naro in provincia di Pesaro. I suoi compagni sono rimasti a Palermo per preparare la fondamentale partita contro il Padova.

