Britney Spears | al suo matrimonio anche Del Piero | come mai?

(Di sabato 11 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., Delera al suo, sapete perché? Ecco qual è il legame tra la cantante pop e il calciatore italiano. La pop star è convolata a nozze con Sam Asghari e le immagini della cerimonia hanno fatto il giro del web. Si è trattato di un evento piuttosto intimo ma, tuttavia, non

Pubblicità

zazoomblog : “Ce l’abbiamo fatta”; le dolci parole di Britney Spears finalmente sposa - #l’abbiamo #fatta”; #dolci #parole - manto_nero : 'Ti senti più Donatella Versace, Madonna o Britney Spears?' - Donatella Versace #tellonym - infoitcultura : Matrimonio di Britney Spears: tra gli invitati c’è anche Alessandro Del Piero - StraNotizie : Al matrimonio di Britney Spears c’era un altro vip italiano oltre Donatella Versace - BITCHYFit : Al matrimonio di Britney Spears c’era un altro vip italiano oltre Donatella Versace -

...L'ex attaccante della Juve e della Nazionale Italiana - che da tempo vive a Los Angeles con la famiglia - è grande amico dello sposo Sam Asghari Tra gli invitati al matrimonio die Sam ...è un'icona mondiale e quando ha debuttato con Baby One More Time , Selena Gomez aveva solo 7 anni. Non è errato dire che la popstar sia cresciuta con la musica della collega. Nel 2016 ...Il video di Britney Spears e le sue amiche che ballano 'Vogue' al suo matrimonio è già iconico. E destinato a rimanere nella storia del pop.Britney Spears, Del Piero era al suo matrimonio, sapete perché Ecco qual è il legame tra la cantante pop e il calciatore italiano.