Bonus psicologo: ecco dove e da quando possiamo richiederlo (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 22 giugno nel Lazio è possibile richiedere il Bonus psicologico di cui potranno usufruire la fascia di età dai 6 ai 21 anni. Scopriamo meglio di cosa si tratta. La Regione Lazio ha stanziato dei fondi per il Bonus psicologico, ci sono dei moduli per l’apposita richiesta e tutte le informazioni in merito da sapere. Bonus psicologo ecco dove e da quando possiamo richiederlo(pixabay.com)Un Bonus dedicato solo ai giovani quindi soprattutto dopo il duro periodo della pandemia che ha costretto molti ragazzi all’isolamento. Ovviamente per richiederlo bisogna documentare la fragilità psicologica, documentata da un medico. Cosa è necessario per richiedere il modulo I requisiti per avere ... Leggi su formatonews (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 22 giugno nel Lazio è possibile richiedere ilpsicologico di cui potranno usufruire la fascia di età dai 6 ai 21 anni. Scopriamo meglio di cosa si tratta. La Regione Lazio ha stanziato dei fondi per ilpsicologico, ci sono dei moduli per l’apposita richiesta e tutte le informazioni in merito da sapere.e da(pixabay.com)Undedicato solo ai giovani quindi soprattutto dopo il duro periodo della pandemia che ha costretto molti ragazzi all’isolamento. Ovviamente perbisogna documentare la fragilità psicologica, documentata da un medico. Cosa è necessario per richiedere il modulo I requisiti per avere ...

