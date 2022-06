Bollettino Covid Italia oggi 11 giugno | 22 104 nuovi positivi e 60 morti | tasso di positività all' 11 | 8%

Pubblicità

AlexBazzaro : L’utilità del bollettino Covid giornaliero è la stessa delle opinioni non richieste dei virologi disperati dalla ma… - IlnazionalistaD : RT @Adnkronos: #Covid, il bollettino di oggi. #ultimora - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, scende il tasso di positività - LaStampa : Covid, il bollettino dell’11 giugno: 22.104 nuovi casi e 60 morti. Il tasso di positività all’11,8% - AngelinaStanzi3 : Covid, Puglia: lieve aumento dei ricoveri e degli attuali positivi -

Italia. Sono 22.104 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri erano stati 21.554. Le vittime sono invece 60, tre in meno ...****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus Veneto Sono 1.974 i nuovi casi di19 identificati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il report della Regione Veneto segnala ancora oggi una ...(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Sono 2.183 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 14.400 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano ...ITALIA – Sono 22.104 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.554. Le vittime sono invece 60, rispetto a ieri tre in meno ...