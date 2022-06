Biden ha fatto arrabbiare pure Zelensky. “Dia una spiegazione”, scoppia il caso (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole di Joe Biden, che ha detto che Volodymyr Zelensky «non voleva dare ascolto» agli avvertimenti americani alla vigilia dell'invasione russa del suo Paese, non hanno fatto per nulla piacere dalle parti di Kiev. “Certamente hanno bisogno di una spiegazione” la replica al vetriolo del portavoce presidenziale ucraino Serhii Nykyforov dopo che i media hanno riportato le dichiarazioni fatte dal presidente americano durante un ricevimento per la raccolta dei fondi la notte scorsa a Los Angeles. Biden ha ricordato di aver lanciato l'allarme su un attacco della Russia contro l'Ucraina prima che questo iniziasse. “So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati secondo cui Putin avrebbe varcato il confine. Non c'erano dubbi. E Zelensky non voleva ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole di Joe, che ha detto che Volodymyr«non voleva dare ascolto» agli avvertimenti americani alla vigilia dell'invasione russa del suo Paese, non hannoper nulla piacere dalle parti di Kiev. “Certamente hanno bisogno di una” la replica al vetriolo del portavoce presidenziale ucraino Serhii Nykyforov dopo che i media hanno riportato le dichiarazioni fatte dal presidente americano durante un ricevimento per la raccolta dei fondi la notte scorsa a Los Angeles.ha ricordato di aver lanciato l'allarme su un attacco della Russia contro l'Ucraina prima che questo iniziasse. “So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati secondo cui Putin avrebbe varcato il confine. Non c'erano dubbi. Enon voleva ...

