Berrettini in finale contro Murray nell'Atp di Stoccarda (Di sabato 11 giugno 2022) Stoccarda (GERMANIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è approdato in finale nel “Boss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 26enne tennista romano, testa di serie numero 2 e decimo nel ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale il tedesco Oscar Otte, n.61 Atp, con il punteggio di 7-6(7) 7-6(5), maturato in un'ora e 48 minuti di gioco. L'azzurro, al suo rientro dopo i tre mesi di stop in seguito all'operazione alla mano e aver saltato tutta la stagione sulla terra, sfiderà domani per il titolo lo scozzese Andy Murray, che nella seconda semifinale ha battuto l'australiano Nick Kyrgios per 7-6(5) 6-2.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Matteoè approdato innel “Boss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Il 26enne tennista romano, testa di serie numero 2 e decimo nel ranking mondiale, ha sconfitto in semiil tedesco Oscar Otte, n.61 Atp, con il punteggio di 7-6(7) 7-6(5), maturato in un'ora e 48 minuti di gioco. L'azzurro, al suo rientro dopo i tre mesi di stop in seguito all'operazione alla mano e aver saltato tutta la stagione sulla terra, sfiderà domani per il titolo lo scozzese Andy, chea seconda semiha battuto l'australiano Nick Kyrgios per 7-6(5) 6-2.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - Eurosport_IT : Prima finale stagionale per un tennista azzurro ????? #BOSSOPEN | #Berrettini | #EurosportTENNIS - LoliLondon : RT @GeorgeSpalluto: QUIZ: Berrettini domani proverà a diventare il 2° italiano a battere in FINALE uno dei Fab 4. Dopo? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Berrettini in finale contro Murray nell’Atp di Stoccarda - -