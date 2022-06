Berrettini batte Otte e vola in finale a Stoccarda - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini va in finale a Stoccarda Roma, 11 giugno 2022 - Matteo Berrettini batte Oscar Otte e conquista la finale del torneo Atp 250 di Stoccarda . Il romano si è imposto sul padrone di casa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Matteova inRoma, 11 giugno 2022 - MatteoOscare conquista ladel torneo Atp 250 di. Il romano si è imposto sul padrone di casa ...

