Berlino, auto sulla folla: l’Europa rischia una serie di atti terroristici emulativi (Di sabato 11 giugno 2022) A pochi metri dalla Breitscheidplatz, un’auto in corsa ha travolto la folla uccidendo un’insegnante e ferendo delle persone, fra cui un gruppo di scolari dell’Assia in gita. Per l’attentato di Berlino è stato fermato un cittadino tedesco-armeno di 29 anni che vive nella capitale. Bild Tv ha aggiunto che l’uomo avrebbe precedenti penali per reati contro la proprietà e l’auto in questione apparterrebbe alla sorella. La ministra dell’Interno della città, Iris Spranger, ha twittato: “Quello che è accaduto a Berlino è stato dovuto al gesto commesso da una persona con problemi psichici”. Nel marzo di quest’anno, in Belgio, un’auto in corsa si è lanciata sulla folla riunita per Carnevale e poi ha proseguito per la sua strada, facendo morti e feriti. Anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) A pochi metri dalla Breitscheidplatz, un’in corsa ha travolto lauccidendo un’insegnante e ferendo delle persone, fra cui un gruppo di scolari dell’Assia in gita. Per l’attentato diè stato fermato un cittadino tedesco-armeno di 29 anni che vive nella capitale. Bild Tv ha aggiunto che l’uomo avrebbe precedenti penali per reati contro la proprietà e l’in questione apparterrebbe alla sorella. La ministra dell’Interno della città, Iris Spranger, ha twittato: “Quello che è accaduto aè stato dovuto al gesto commesso da una persona con problemi psichici”. Nel marzo di quest’anno, in Belgio, un’in corsa si è lanciatariunita per Carnevale e poi ha proseguito per la sua strada, facendo morti e feriti. Anche in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: II responsabile del terribile incidente di Charlottenburg ha una storia complicata alle spalle. #Berlino #Charlottenburg #au… - il_Mitte : II responsabile del terribile incidente di Charlottenburg ha una storia complicata alle spalle. #Berlino… - spadafanscloeb : RT @andrewsword2: #DailyAndro #Motors Per berlina si intende un auto divisa in tre volumi (motore, abitacolo centrale, bagagliaio) e berli… - Ed89977 : Io…tutti questi froci che vanno a Phi Phi Island, a Miami, A Berlino, A Londra (London is home) , a Barcellona (fro… -