Benevento, dal Governo arrivano 5 milioni per rivalorizzare il patrimonio culturale (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, rendono noto che sono stati finanziati quasi cinque milioni di euro, finalizzati al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, lungo il tracciato dell’antica via Appia, candidata per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale Unesco. Tra gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dal Segretario generale del Ministero della cultura, Salvatore Nastasi, a sostegno della candidatura promossa per la prima volta proprio dal dicastero, un milione e mezzo di euro saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale di Benevento. La somma sarà utilizzata per una revisione dell’area archeologica “Arco del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiIl sindaco di, Clemente Mastella, e l’assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, rendono noto che sono stati finanziati quasi cinquedi euro, finalizzati al restauro ed alla valorizzazione delstorico, artistico edella città, lungo il tracciato dell’antica via Appia, candidata per l’iscrizione nella lista delmondiale Unesco. Tra gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dal Segretario generale del Ministero della cultura, Salvatore Nastasi, a sostegno della candidatura promossa per la prima volta proprio dal dicastero, un milione e mezzo di euro saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale di. La somma sarà utilizzata per una revisione dell’area archeologica “Arco del ...

