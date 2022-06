Beautiful | anticipazioni 12 giugno 2022 | Zoe alla riconquista di Carter

(Di sabato 11 giugno 2022) Zoe Buckingham sarà la protagonista della puntata didi domenica 12. La ragazza non sta vivendo un bel momento, dopo aver perso sia Zende chee, come rivelano le, vorrebbe recuperare terreno con l'avvocato. Zoe eerano, infatti, in procinto di convolare a nozze, ma lei si è invaghita di Zende e ha provato in tutti i modi a sedurlo. Il giovane, però, infatuatosi di Paris, ha respinto in diverse occasioni la ragazza, ma Ridge ha scoperto tutto. Essendo molto amico di, lo stilista, pur consapevole che gli avrebbe spezzato il cuore, ha capito di dover intervenire affinché l'uomo non sposasse una donna bugiarda e traditrice e gli ha detto tutta la verità., profondamente deluso e ferito, ha ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #12giugno - redazionetvsoap : Si vedrà sempre meno... #Beautiful #anticipazioni #puntateamericane - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 12 al 18 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2022: nessuno si fida più di Zoe! - ParliamoDiNews : Anticipazioni di “Beautiful” dal 13 al 18 giugno 2022 | MondoTV 24 #anticipazioni #Beautiful #11giugno -

: Sheila spara a Finn Nel vicolo nascosto continua la discussione tra Steffy e Sheila, che impugna al pistola per rafforzare il concetto: Ridge e Taylor torneranno insieme , ...puntatadi domenica 12 giugno 2022 Zoe (Kiara Barnes), sentendosi in colpa per il tiro mancino giocato ai danni di Paris (Diamond White), pensa di dover dare maggior supporto ...Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, il ...”Nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda prossima settimana, Liam crede di trovarsi di fronte a Vinny, il quale gli annuncia che presto pagherà caro per non avergli prestato soccorso ...