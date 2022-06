Beach volley, Mondiali Roma 2022. Windisch/Dal Corso da sogno: battuti i Grimalt! Tega/Calì: sconfitta con onore (Di sabato 11 giugno 2022) Non finisce di stupire l’Italia del Beach volley sulla sabbia di casa del Foro Italico. Dopo gli exploit azzurri di ieri arriva un’altrta vittoria pesantissima per la squadra italiana, firmata da Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso che al debutto hanno sconfitto 2-0 i cileni Grimalt/Grimalt, reduci da una prima parte di stagione molto positiva. Dal Corso/Windisch erano reduci da un torneo di Cervia tutt’altro che rassicurante ma il lavoro svolto nelle ultime settimane ha pagato perchè hanno disputato una gara di grande spessore, limitando al minimo gli errori in ricezione e trovando percentuali altissime in attacco, il tutto accompagnato dalla specialità della casa, il muro con ben otto vincenti, cinque dei quali nel primo set. La coppia azzurra parte fortissimo e si trova avanti 6-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Non finisce di stupire l’Italia delsulla sabbia di casa del Foro Italico. Dopo gli exploit azzurri di ieri arriva un’altrta vittoria pesantissima per la squadra italiana, firmata da Jakobe Gianluca Dalche al debutto hanno sconfitto 2-0 i cileni Grimalt/Grimalt, reduci da una prima parte di stagione molto positiva. Dalerano reduci da un torneo di Cervia tutt’altro che rassicurante ma il lavoro svolto nelle ultime settimane ha pagato perchè hanno disputato una gara di grande spessore, limitando al minimo gli errori in ricezione e trovando percentuali altissime in attacco, il tutto accompagnato dalla specialità della casa, il muro con ben otto vincenti, cinque dei quali nel primo set. La coppia azzurra parte fortissimo e si trova avanti 6-1 ...

quemadator221 : @anto8301 Dove al Gay pride, al gran premio, al concerto, al mondiale di Beach volley o all'udienza der papà? ?????? - Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: I risultati delle coppie azzurre. Vittoria per Windisch/Dal Corso by - GuidaTVPlus : 11-06-2022 21:00 #RaiSport+ Beach Volley - Campionati Mondiali 2022, Fase a Gruppi #Altrisport #Sport #StaseraInTV - sportface2016 : #BeachWorldChampsRome: ottimo esordio per #DalCorso/#Windisch. Battuti 2-0 i cileni #Grimalt - ematr_86 : Beach Volley Roma 2022 BUKOVEC/BRANDIE CAN 2:0 CALI/TEGA GRIMALT M/E CHI 0:2 WINDISCH/DAL CORSO #EstateAzzurra -