Beach volley, Mondiali Roma 2022: seconda vittoria per Carambula/Rossi, battuti gli argentini Capogrosso (Di sabato 11 giugno 2022) seconda vittoria per Adrian Carambula e Enrico Rossi ai Mondiali di Roma 2022. La coppia azzurra ha sconfitto in due set gli argentini Nicolas e Tomas Capogrosso con il punteggio di 21-18 22-20, andandosi a prendere la testa del Gruppo A insieme a Bruno/Saymon. Primo set conquistato in rimonta dagli italiani, che trovano il sorpasso sul 15-14 e giocano una gran parte finale chiudendo con tre punti di vantaggio. Azzurri avanti per gran parte del secondo parziale, prima dell’aggancio degli argentini sul 14-14 e una grande battaglia finale vinta da Carambula e Rossi sul 22-20. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022)per Adriane Enricoaidi. La coppia azzurra ha sconfitto in due set gliNicolas e Tomascon il punteggio di 21-18 22-20, andandosi a prendere la testa del Gruppo A insieme a Bruno/Saymon. Primo set conquistato in rimonta dagli italiani, che trovano il sorpasso sul 15-14 e giocano una gran parte finale chiudendo con tre punti di vantaggio. Azzurri avanti per gran parte del secondo parziale, prima dell’aggancio deglisul 14-14 e una grande battaglia finale vinta dasul 22-20. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Beachvolley #MondialiRoma 2022: seconda vittoria per #Carambula/#Rossi, battuti gli argentini #Capogrosso - ematr_86 : Beach Volley Roma 2022 NICOLAI/COTTAFAVA 2:0 MURRAY/RIVAS COL CARRO/LOBATO ESP 2:0 MENEGATTI/GOTTARDI MOL/SORUM NO… - Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: I risultati delle coppie azzurre. Vittoria anche Nicolai/Cottafava by… - zazoomblog : Beach volley Campionato Italiano 2022 Albissola. Benazzi-Breidenbach che ritorno! Abbiati-Andreatta: percorso netto… - SA61777658 : RT @Gazzetta_it: Il Mondiale parla ancora italiano: esordio ok per Windisch e Dal Corso #beachvolley -