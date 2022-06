Beach volley, Mondiali Roma 2022: prima sconfitta per Menegatti/Gottardi contro Carro/Herrero (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la vittoria di ieri contro Kolinske e Hughes, la coppia azzurra formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi è stata sconfitta in due set dalle spagnole Carro/Herrero ai Mondiali di Roma 2022 (21-17 21-18). Inizio di primo parziale equilibrato e caratterizzato da un botta e risposta tra le due squadre, e deciso sul finale da tre punti consecutivi della Spagna dal 17-16 al 20-16 che gli ha permesso di chiudere sul 21-17. Altro inizio equilibrato nel secondo set: ancora una volta è stato determinante l’allungo di Carro/Herrero dall’11-11 al 15-11 per chiudere i conti sul 21-18. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la vittoria di ieriKolinske e Hughes, la coppia azzurra formata da Martae Valentinaè statain due set dalle spagnoleaidi(21-17 21-18). Inizio di primo parziale equilibrato e caratterizzato da un botta e risposta tra le due squadre, e deciso sul finale da tre punti consecutivi della Spagna dal 17-16 al 20-16 che gli ha permesso di chiudere sul 21-17. Altro inizio equilibrato nel secondo set: ancora una volta è stato determinante l’allungo didall’11-11 al 15-11 per chiudere i conti sul 21-18. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

