Beach volley | Mondiali Roma 2022 Nicolai Cottafava | “Abbiamo rotto il ghiaccio | non è un girone facile”

"Giocare in casa è sempre particolare. Avevamo il groppo in gola e non avevamo avuto tanto tempo per provare i campi, ma Abbiamo rotto il ghiaccio con una bella vittoria". Paolo Nicolai parla così dopo aver esordito con successo al fianco di Samuele Cottafava nel Mondiale 2022 di Roma. Gli azzurri, reduci dal trionfo nell'Élite 16 di Jurmala, hanno superato Johan Murray e Sneider Rivas con il punteggio di 21-12 21-15. "Non Abbiamo un girone facile perché gli avversari di oggi ed i tailandesi non frequentano molto il World Tour, ma sono coppie ostiche da affrontare – prosegue Nicolai, analizzando il gruppo K -. Poi ci sarà la sfida contro Crabb e Bourne, che nell'ultimo Mondiale sono arrivati ...

