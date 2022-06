Beach volley, Mondiali Roma 2022. Lupo/Ranghieri: “Dobbiamo lavorare sui dettagli, ma il torneo non è compromesso” (Di sabato 11 giugno 2022) “Dobbiamo lavorare sui dettagli, siamo una coppia giovane e si è visto nei punti finali. Usciamo da qui però dopo aver tenuto testa ad una delle coppie più forti del mondo”. Daniele Lupo e Alex Ranghieri hanno commentato la sconfitta contro gli olandesi Varenhorst/van de Velde nella 2° giornata del gruppo B dei Mondiali di Roma 2022. Gli azzurri dopo il successo dell’esordio sono inciampati dopo una grande lotta, conclusasi con lo score di 15-21 22-20 15-12. “Lunedì 13 giugno ci sarà la Polonia, non sarà una partita difficile, ma proveremo a vincere e poi l’importante sarà passare perchè con il sorteggio non conterà il piazzamento – prosegue Lupo -. In generale sono due tornei che stiamo giocando bene. Abbiamo perso 12-15 al terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “sui, siamo una coppia giovane e si è visto nei punti finali. Usciamo da qui però dopo aver tenuto testa ad una delle coppie più forti del mondo”. Danielee Alexhanno commentato la sconfitta contro gli olandesi Varenhorst/van de Velde nella 2° giornata del gruppo B deidi. Gli azzurri dopo il successo dell’esordio sono inciampati dopo una grande lotta, conclusasi con lo score di 15-21 22-20 15-12. “Lunedì 13 giugno ci sarà la Polonia, non sarà una partita difficile, ma proveremo a vincere e poi l’importante sarà passare perchè con il sorteggio non conterà il piazzamento – prosegue-. In generale sono due tornei che stiamo giocando bene. Abbiamo perso 12-15 al terzo ...

