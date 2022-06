Beach volley, Mondiali Roma 2022: Calì/Tega ancora ko, Bukovec/Brandie vincono 2-0 (Di sabato 11 giugno 2022) L’Italia continua con una sconfitta i Mondiali di Roma 2022 di Beach volley: le canadesi Sophie Bukovec/Brandie Wilkerson si impongono 2-0 (21-12, 22-20) su Valentina Calì/Margherita Tega nella sfida valida per la Pool E. La partita inizia molto in equilibrio con le canadesi che pian piano, sfruttando la loro maggiore qualità ottengono il break e vanno 7-5. Durante le fasi centrali del primo set poi scappano via (14-9) fino al 21-12 che chiude il primo set. Nella seconda frazione invece, evidente equilibrio, con la coppia azzurra che va in vantaggio (6-7). Le canadesi non mollano e si portano prima avanti 14-13 e in seguito 17-15. Le azzurre non mollano, ma, punto a punto, come da pronostico, escono sconfitte 22-20 nonostante un ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) L’Italia continua con una sconfitta ididi: le canadesi SophieWilkerson si impongono 2-0 (21-12, 22-20) su Valentina/Margheritanella sfida valida per la Pool E. La partita inizia molto in equilibrio con le canadesi che pian piano, sfruttando la loro maggiore qualità ottengono il break e vanno 7-5. Durante le fasi centrali del primo set poi scappano via (14-9) fino al 21-12 che chiude il primo set. Nella seconda frazione invece, evidente equilibrio, con la coppia azzurra che va in vantaggio (6-7). Le canadesi non mollano e si portano prima avanti 14-13 e in seguito 17-15. Le azzurre non mollano, ma, punto a punto, come da pronostico, escono sconfitte 22-20 nonostante un ...

