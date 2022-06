Beach Volley: Mondiali, esordio vincente per Nicolai e Cottafava (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, la coppia italiana numero uno del ranking nel Mondiale di Beach Volley, ha esordito al Centrale del Foro Italico con un successo per 2-0 contro i colombiani Murray e Rivas. Tanto tifo ed entusiasmo sugli spalti per gli azzurri, in grado di chiudere la pratica in poco più di 40 minuti di gioco. “Avere iniziato con una vittoria che ha rotto il ghiaccio è importante – le parole del vicecampione olimpico di Rio 2016 Nicolai – Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, è stato importante partire così bene. Dopo il successo di Jurmala nel Pro Tour della scorsa settimana abbiamo detto che dobbiamo essere bravi a dare lo stesso peso a vittorie e sconfitte”. “Giocare in uno stadio così grande fa impressione – ha aggiunto Cottafava – ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Paoloe Samuele, la coppia italiana numero uno del ranking nel Mondiale di, ha esordito al Centrale del Foro Italico con un successo per 2-0 contro i colombiani Murray e Rivas. Tanto tifo ed entusiasmo sugli spalti per gli azzurri, in grado di chiudere la pratica in poco più di 40 minuti di gioco. “Avere iniziato con una vittoria che ha rotto il ghiaccio è importante – le parole del vicecampione olimpico di Rio 2016– Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, è stato importante partire così bene. Dopo il successo di Jurmala nel Pro Tour della scorsa settimana abbiamo detto che dobbiamo essere bravi a dare lo stesso peso a vittorie e sconfitte”. “Giocare in uno stadio così grande fa impressione – ha aggiunto– ...

