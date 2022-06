Beach volley, Europeo Under 22 Vlissingen e Bilthoven. Viscovich/Hanni sfiorano l’impresa ma si fermano ai quarti (Di sabato 11 giugno 2022) Si ferma ai quarti di finale al termine di una vera e propria battaglia la corsa di Marco Viscovich e Theo Hanni all’Europeo Under 22 in programma a Vlissingen e Bilthoven. la coppia azzurra ha sfiorato il successo ma si è dovuta arrendere al tie break ai lituani Donela/Palubinskas dopo una partita molto lunga e molto combattuta. Gli azzurri hanno sofferto nel primo set, perdendo da subito il contatto con gli avversari e perdendo con il punteggio di 16-21. Nel secondo set si gioca punto a punto e sono Viscovich/Hanni ad avere la meglio in volata con il punteggio di 21-19. Nel tie break ancora punteggio equilibrato fino al 10-10 e poi il break a favore dei lituani fa la differenza per il 15-13 conclusivo che regala la semifinale a ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si ferma aidi finale al termine di una vera e propria battaglia la corsa di Marcoe Theoall’22 in programma a. la coppia azzurra ha sfiorato il successo ma si è dovuta arrendere al tie break ai lituani Donela/Palubinskas dopo una partita molto lunga e molto combattuta. Gli azzurri hanno sofferto nel primo set, perdendo da subito il contatto con gli avversari e perdendo con il punteggio di 16-21. Nel secondo set si gioca punto a punto e sonoad avere la meglio in volata con il punteggio di 21-19. Nel tie break ancora punteggio equilibrato fino al 10-10 e poi il break a favore dei lituani fa la differenza per il 15-13 conclusivo che regala la semifinale a ...

