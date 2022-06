Beach volley, Campionato Italiano 2022, Albissola. Benazzi/Breidenbach, che ritorno! Abbiati/Andreatta: percorso netto (Di sabato 11 giugno 2022) Al momento vince l’esperienza anche se ci sono tanti giovani interessanti fra i protagonisti della prima giornata di gare del tabellone principale della prima tappa del Campionato Italiano ad Albissola. Le coppie favorite sono già approdate in semifinale, mentre c’è grande incertezza per capire chi saranno le quattro semifinaliste provenienti dal tabellone perdenti. In campo maschile Abbiati/Andreatta hanno completato un percorso senza sconfitte, battendo in semifinale vincenti la sorpresa di questa prima giornata,.la coppia di stanza a Ravenna con la guida di Gabriele Mazzotti composta da Spadoni e Luisetto, bravi a crearsi una strada verso la possibile semifinale. L’altra coppia semifinalista è quella composta da Matteo Ingrosso e Davide Dal Molin, che di questi tornei ne hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Al momento vince l’esperienza anche se ci sono tanti giovani interessanti fra i protagonisti della prima giornata di gare del tabellone principale della prima tappa delad. Le coppie favorite sono già approdate in semifinale, mentre c’è grande incertezza per capire chi saranno le quattro semifinaliste provenienti dal tabellone perdenti. In campo maschilehanno completato unsenza sconfitte, battendo in semifinale vincenti la sorpresa di questa prima giornata,.la coppia di stanza a Ravenna con la guida di Gabriele Mazzotti composta da Spadoni e Luisetto, bravi a crearsi una strada verso la possibile semifinale. L’altra coppia semifinalista è quella composta da Matteo Ingrosso e Davide Dal Molin, che di questi tornei ne hanno ...

Pubblicità

SA61777658 : RT @Gazzetta_it: Il Mondiale parla ancora italiano: esordio ok per Windisch e Dal Corso #beachvolley - Luxgraph : A Roma non deludono Nicolai/Cottafava - Gazzetta_it : Il Mondiale parla ancora italiano: esordio ok per Windisch e Dal Corso #beachvolley - zazoomblog : Beach Volley: Mondiali esordio vincente per Nicolai e Cottafava - #Beach #Volley: #Mondiali #esordio - Federvolley : #BeachWorldChampsRome ??? #ForoItalico È arrivata la prima sconfitta nel Mondiale per le azzurre ????Marta Menegatti… -