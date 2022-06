Beach volley BPER Banca AIBVC Italia Tour. Da oggi in campo a Viareggio con tante stelle (Di sabato 11 giugno 2022) Partirà dal lido La Flora di Viareggio la settima edizione del BPER Banca AIBVC Italia Tour, il circuito Italiano di Beach volley che vedrà protagonisti sulle spiagge Italiane centinaia di Beacher. Nella prima tappa, che partirà proprio dalla costa toscana, ci saranno tanti campioni d’Italia. Infatti, l’organizzazione, curata dall’Associazione Italiana Beach volley Club con ASI come ente promotore ASI e con il supporto di BPER Banca, ha deciso di assegnare una wild card alla coppia romana Giulia Toti e Jessica Allegretti. Le due campionesse in carica hanno conquistato lo scudetto lo scorso anno nella ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Partirà dal lido La Flora dila settima edizione del, il circuitono diche vedrà protagonisti sulle spiaggene centinaia dier. Nella prima tappa, che partirà proprio dalla costa toscana, ci saranno tanti campioni d’. Infatti, l’organizzazione, curata dall’AssociazionenaClub con ASI come ente promotore ASI e con il supporto di, ha deciso di assegnare una wild card alla coppia romana Giulia Toti e Jessica Allegretti. Le due campionesse in carica hanno conquistato lo scudetto lo scorso anno nella ...

