Bce: Della Vedova, 'Salvini che grida al complotto è parte del problema Italia' (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Quando Salvini parla di ‘attacco all'Italia' da parte Della Bce, dovrebbe sapere che le sue sparate iperboliche avranno come unico effetto quello di peggiorare la situazione dell'Italia. Le condizioni Della politica monetaria stanno cambiando ovunque e sono destinate a cambiare anche nell'area euro. L'Italia resta un paese con un altro debito pubblico, e quindi strutturalmente più fragile”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. "Per cambiare le cose non serve gridare ai complotti inesistenti, ma abbandonare le politiche sbagliate come i prepensionamenti di quota cento e spingere sulle riforme, comprese giustizia e concorrenza per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Quandoparla di ‘attacco all'' daBce, dovrebbe sapere che le sue sparate iperboliche avranno come unico effetto quello di peggiorare la situazione dell'. Le condizionipolitica monetaria stanno cambiando ovunque e sono destinate a cambiare anche nell'area euro. L'resta un paese con un altro debito pubblico, e quindi strutturalmente più fragile”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto. "Per cambiare le cose non servere ai complotti inesistenti, ma abbandonare le politiche sbagliate come i prepensionamenti di quota cento e spingere sulle riforme, comprese giustizia e concorrenza per ...

Pubblicità

Rinaldi_euro : Dove sono finiti i grandissimi “esperti” che sostenevano che lo spread non dipendeva dagli acquisti della BCE? - FrMaselli : Salvini dice che c’è in corso un attacco congiunto contro l’Italia da parte di BCE, commissione e parlamento europe… - Agenzia_Ansa : 'Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Salvini ha convocato una r… - annacandr : RT @marcodimaio: Dopo le scelte ampiamente annunciate della BCE, la politica italiana è chiamata a uno scatto di unità e maturità. Sia in I… - DanicWasTaken : RT @durezzadelviver: Senza il sostegno della BCE l’intera costruzione della moneta unica è a rischio. -