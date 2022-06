Bayern Monaco | è fatta per Gravenberch | firma fino al 2027

(Di sabato 11 giugno 2022) . Il centrocampista dell’Ajax si trasferisce in Baviera Secondo la Bild ilsarebbe vicinissimo all’acquisto di Ryan. Il centrocampista dell’Ajax avrebbe giàto un contrattoal. L’ufficialità è attesa a stretto giro di posta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, è fatta per Gravenberch: firma fino al 2027. Il centrocampista dell'Ajax si trasferisce in Baviera Secondo la Bild ilsarebbe vicinissimo all'acquisto di Ryan Gravenberch. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, fa il punto sul passaggio di Ryan Gravenberch dall'Ajax al Bayern Monaco: "Accordo firmato, concluso. Senza problemi.