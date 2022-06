Bassetti aggredito alle spalle da due no vax: “Hai fatto le punturine ammazzando un sacco di gente” (Di sabato 11 giugno 2022) Glielo avevano promesso tante volte i no vax dai loro canali social e alla fine l’odio del web ha avuto la meglio. L’infettivologo Matteo Bassetti è rimasto vittima di una aggressione da parte di due no vax. E’ accaduto in un locale di Santa Margherita Ligure dove il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, aveva appena trascorso “un momento di spensieratezza”. Lui stesso ha raccontato sui social l’increscioso episodio che lo ha riguardato. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Glielo avevano promesso tante volte i no vax dai loro canali social e alla fine l’odio del web ha avuto la meglio. L’infettivologo Matteoè rimasto vittima di una aggressione da parte di due no vax. E’ accaduto in un locale di Santa Margherita Ligure dove il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, aveva appena trascorso “un momento di spensieratezza”. Lui stesso ha raccontato sui social l’increscioso episodio che lo ha riguardato. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero ...

