Basket, NBA Finals 2022: Curry trascina Golden State sul 2-2 nella serie contro Boston (Di sabato 11 giugno 2022) Golden State trova il pareggio. I ragazzi di Steve Kerr espugno il TD Garden di Boston con il punteggio di 97-107 e agguantano il 2-2 nella finale playoff dell’NBA 2022. Grande protagonista Steph Curry con i suoi 43 punti e 10 rimbalzi, ma in casa Warriors sono importantissimi anche i i 18 punti di Klay Thompson e i 17 punti e 16 rimbalzi di Andrew Wiggins. Tra le fila dei Celtics non bastano invece i 23 punti e gli 11 rimbalzi di Jayson Tatum e i 21 punti di Jaylen Brown. Ora si tornerà in California per disputare gara 5 nella notte tra lunedì e martedì. L’inizio di match è favorevole agli uomini di casa: Tatum entra subito in partita e con la sua precisione dalla lunga distanza porta i compagni sul 12-6. Golden State però non ci sta ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)trova il pareggio. I ragazzi di Steve Kerr espugno il TD Garden dicon il punteggio di 97-107 e agguantano il 2-2finale playoff dell’NBA. Grande protagonista Stephcon i suoi 43 punti e 10 rimbalzi, ma in casa Warriors sono importantissimi anche i i 18 punti di Klay Thompson e i 17 punti e 16 rimbalzi di Andrew Wiggins. Tra le fila dei Celtics non bastano invece i 23 punti e gli 11 rimbalzi di Jayson Tatum e i 21 punti di Jaylen Brown. Ora si tornerà in California per disputare gara 5notte tra lunedì e martedì. L’inizio di match è favorevole agli uomini di casa: Tatum entra subito in partita e con la sua precisione dalla lunga distanza porta i compagni sul 12-6.però non ci sta ...

