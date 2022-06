Baseball, Serie A 2022: la Fortitudo Bologna è incontenibile, bene Torino (Di sabato 11 giugno 2022) Nove su nove per la Fortitudo Bologna. La squadra emiliana fa tris contro Grosseto e incasella l’ennesimo successo nella Puole Scudetto del Campionato di Serie A di Baseball, imponendosi per 7-10 e 1-3. In gara-1 sono stati fondamentali per i bolognesi il quarto e il quinto inning, dove sono arrivati rispettivamente cinque e quattro punti; in gara-2 invece è stato prezioso il secondo, caratterizzato da due punti, e il sesto, quello del tris. Una vittoria per parte poi per Collecchio e Nettuno; in occasione della prima partita a passare sono stati i laziali per 5-11, salvo poi subire la rimonta degli avversari, abili a ripristinare gli equilibri con un bel 7-5. Doppio successo infine per Torino che, dopo la sfortunata giornata di ieri, ha regolato Horta di Godo per due volte con il risultati di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Nove su nove per la. La squadra emiliana fa tris contro Grosseto e incasella l’ennesimo successo nella Puole Scudetto del Campionato diA di, imponendosi per 7-10 e 1-3. In gara-1 sono stati fondamentali per i bolognesi il quarto e il quinto inning, dove sono arrivati rispettivamente cinque e quattro punti; in gara-2 invece è stato prezioso il secondo, caratterizzato da due punti, e il sesto, quello del tris. Una vittoria per parte poi per Collecchio e Nettuno; in occasione della prima partita a passare sono stati i laziali per 5-11, salvo poi subire la rimonta degli avversari, abili a ripristinare gli equilibri con un bel 7-5. Doppio successo infine perche, dopo la sfortunata giornata di ieri, ha regolato Horta di Godo per due volte con il risultati di ...

